Conocer el lenguaje canino es básico para mejorar la convivencia con tu perro

En el vídeo del programa de hoy, Carlos Carrasco -adiestrador experto y conductor de nuestro programa- te enseña cuáles son esos gestos o señales con los que tu perro te está demostrando que no está conforme con algo y los diferentes niveles de aviso que te expresa antes de que esto termine en un mordisco. Es una pena ver la cantidad de vídeos y fotos virales provenientes de las redes sociales en las que se ve claramente que el dueño del animal no entiende que no le gusta en ese momento recibir un arrumaco para una foto.