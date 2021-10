Luis Martín, sobre la adicción a los criptojuegos: "Si antes enganchaban los videojuegos por puntos, imagina por una recompensa económica"

Iker Jiménez ha reflexionado sobre lo que está ocurriendo ahora en el mundo digital: criptomonedas, juegos NFT, play to earn ... todo un nuevo glosario de palabras.

¿Por qué engancha? "Somos consumidores de videojuegos en su justa medida y no vemos nada malo pero es el uso que se hace de eso por parte de algunos", ha asegurado Iker Jiménez.

Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, ha descrito dónde radica el problema, "tú te conectas diariamente, te conectas, juegas y ganas dinero pero el problemas no es que ganes dinero, está bien, no es que juegues, está bien", ha explicado, eso no lo considero una adicción, pero sí que ha hecho hincapié en que para entrar "tienes que pagar, para entrar a jugar tienes que pagar esos muñequitos que vemos en la tele que son los axies".