La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de una de las niñas desaparecidas de Tenerife

Se trata de Olivia, la hermana mayor de seis años

El presentador ha pedido al programa que no emitan mas imágenes de las niñas

La Guardia Civil ha hallado esta tarde en el mar el cadáver de Olivia, la niña de Tenerife de seis años, desaparecida junto a su hermana Anna de un año. No se sabía nada de ellas desde el pasado 27 de abril después de que su padre, Tomás Gimeno, no se las devolviera a su madre y le advirtiera de que no las iba a volver a ver.

'Horizonte' a entrevistado a Joaquín Amills, portavoz de la familia y presidente de la Asociación SOS Desaparecidos.

En medio de la entrevista, mientras se proyectaba una foto de las niñas, Iker Jiménez se ha emocionado y ha pedido por favor que no pusieran más fotografías de las pequeñas. "Voy a pedir a los compañeros que por favor no pongan las fotos de las niñas. A mí es que se me hace...", ha dicho el presentador.