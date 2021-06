El Dr. Cabrera no estaba invitado para tratar este tema, pero la publicación del 'Fauci Leaks' ha cambiado el rumbo del programa y su intervención ha sido muy exclarecedora al respecto. Antes de mostrar su opinión y apoyo a la teoría que asegura que el Sars-CoV-2 fue pensado como un arma biológica creada en un laboratorio, ha querido aclarar cuál es su relación con Iker Jiménez, presentador del programa: “Para todos los que crean que tú y yo tenemos alguna movida, aquí estamos” .

Cabrera tenía claro que esto iba a suceder: “Esto estaba cantado, pero la presión política y el ocultismo para que nadie sepa nada, la final ha estallado” . Y es que él está convencido por su s estudios y formación de que el Sars-CoV-2 es una creación humana: “Es imposible que lo haya creado la naturaleza porque es una quimera vírica, entra ataca a todos los sistemas de defensa y te deja el pulmón como una esponja seca. No existe ningún elemento vírico con un programa genético que sea capaz de aniquilar linfocitos, secar el pulmón, atacar la coagulación y destruir el neumocito … Eso tiene que ser necesariamente creado por el hombre y el que no lo crea allá él… Lo pienso desde el minuto uno y cualquier medico un poco razonable, ve que esto es así”.

Es más, Cabrera apunta al laboratorio de Wuhan como origen “Es evidente que sale de ahí, ¿de dónde va a salir? Sino de ahí, que no interese meternos con los chinos porque nos venden las pantuflas a lo mejor es eso, o los submarinos de cartón… No interesa que sepamos estas cosas, el ciudadano tiene que trabajar mucho y cuando se jubile morirse pronto, ese es el ciudadano ideal para que no haya que pagarle pensiones”.