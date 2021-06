'Fauci Leaks': Salen a la luz unos emails de Anthony Fauci que hacen pensar que el Sars-CoV-2 se creó en el laboratorio de Wuhan

Una información de ultimísima hora que daba un giro radical a la investigación ordenada por Joe Biden y respaldada por los servicios secretos británicos. Investigación que en ningún caso hablaba de una propagación premeditada y sí de una posible fuga involuntaria. Respecto a este asunto, nuestro experto Raúl Ortiz de Lejarazu Desviar el foco “Se habla como si el Doctor Bacterio estuviera fabricando un virus y se les haya escapado, esto probablemente no es así ni hay ninguna prueba” Y es que según ha explicado la ingeniería genética deja marcas y se utilizan esqueletos genéticos de otras manipulaciones y eso se ve. “Pero dentro de esta hipótesis sí se baraja que los sistemas sanitarios chinos tuvieran conocimiento de que una enfermedad respiratoria se estaba propagando e igual que dejaron morir a aquel médico que detectó esto, hubieran estado intentando caracterizarlo y hubieran permitido que alguna persona que se hubiera infectado saliera al exterior. No que el virus se haya dejado caer por una alcantarilla o se haya soltado por el espacio como en algunos medios me ha parecido leer”.