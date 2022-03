José Jiménez Planelles, instructor de operaciones, sobre las armas en la guerra de Ucrania: "España ha enviado ametralladoras que aquí se han retirado del servicio"

Este experto ha querido analizar las circunstancias que están viviendo algunos de los soldados que han ido a luchar por Rusia: "Han estado estancados durante tres meses, no había campamento para esos hombres. Eso implica inflamaciones de los miembros superiores e inferiores. Llega un momento que los pies se quedan tan congelados que no hay vuelta atrás, no tienen campamentos de hospitales. No tienen víveres. Las ruedas de los camiones se pican con el frío, esa tropa sabe que le van a dar fuerte".