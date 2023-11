“A mí me cuesta mucho creer que los servicios de inteligencia no supieran lo que estaba pasando. Quiero decir, esto es una operación que no se planea en una semana. Tiene que haber miles de personas involucradas, durante muchos meses. Yo creo que ha habido un exceso de confianza en no valorar adecuadamente el riesgo, pero se sabrá, porque Israel es un país serio. Se hará una investigación como se hizo en 1973, cuando Israel fue también sorprendido por los ejércitos de Siria y Egipto, y Golda Meir acabó dimitiendo. Yo creo que es difícil que Netanyahu sobreviva políticamente. Por otra parte, el ejército había desviado su atención hacia Cisjordania”, indica Jorge Dezcallar sobre los ataques del 7 de octubre específicamente.