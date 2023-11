Opiniones divididas en El Hierro, ante la llegada masiva de inmigrantes: “El poco espacio que tenemos está lleno de pateras, desgracia y sufrimiento”

Sobre la situación de los pescadores en el Hierro, Domingo Martín apunta: “El puerto es muy pequeño y ya no tenemos ni donde atracar. Se están utilizando los puntos de atraque de nuestros barcos pesqueros. Todo el poco espacio que tenemos está lleno de pateras, desgracia y sufrimiento . Y no hay manera ni han puesto solución a fecha de hoy para que el sector pesquero siga faenando”.

José Segura , director general de la Casa de África, sale en defensa de los inmigrantes , a quienes define como “ seres humanos desesperados. Son chicos y chicas jóvenes. No son mercancía peligrosa, no es material radioactivo, son ni más ni menos que seres humanos, que tienen derecho a vivir y buscarse otros horizontes”.

“Claro que en la isla de El Hierro no hay medios para atenderlos, por eso el gobierno de España ha tomado las decisiones que ha tomado. No se quedan en la isla El Hierro. No me consta de alojamiento en hoteles de lujo. Hay mucha fabulación. Lo que si me consta es que van llegando a cayucos, pasan a centros de internamiento y tal como ha sido objeto de publicidad están siendo reenviados a distintos centros de internamiento en distintos puntos de la geografía nacional”, apunta Segura, contradiciendo las palabras del presidente de La Plataforma por el Mar Canario.