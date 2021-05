Víctor tiene un don: “Veo presencias, es como un sexto sentido”

Superado el tema de la política y asumido que estaba cenando con un cargo municipal que soñaba con ser presidente del Gobierno en un futuro no muy lejano, el cerebro de Marina ha vuelto a cortocircuitar cuando Víctor le contado que ve presencias. Sí, que ve espíritus de vez en cuando .

Dejando el tema de la política de lado, Víctor se ha interesado por los dones de Marin a y ella le ha contado que le gustaba mucho cocinar y que le dicen que no se le da nada mal. Ella le ha correspondido con la misma pregunta y se esperaba escuchar cualquier respuesta menos la que ha obtenido. “Veo presencias, es como un sexto sentido”.

Marina no podía creer que estuviera cenando con un alcalde de 21 años que encima veía espiritus de vez en cuando. “La primera vez pensé “¿Qué me está pasando?”, pero cuando te das cuenta de que vuelve a pasar lo sabes… No es nada malo, es algo que te viene ahí… De repente estoy en una habitación solo y hay alguien conmigo, nunca sabes dónde te va a pasar”, le ha explicado Víctor con toda naturalidad.