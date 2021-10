Los nervios no son buenos compañeros en una primera cita y un tacón demasiado alto , parece que tampoco. Linnet ha entrado en ‘First Dates’ con muchas ganas, pero su pie no le ha correspondido y ha conseguido que todos los miembros del equipo se echaran las manos a la cabeza “¡Ay, alguien se ha matado!”.

Sin embargo, el pie de Linnet no ha pensado igual que ella y ha protagonizado un resbalón casi de infarto que sumado a su grito han conseguido que Carlos Sobera y Lidia Torrent se llevaran un susto de muerte “¡Ay, alguien se ha matado!”. Linnet ha conseguido no caerse al suelo y muerta de vergüenza ha asegurado si saber andar con tacones “Yo me levanté y el pie me hizo una mala jugada, pero yo sé caminar con tacón”. Es más, se ha imaginado como hubiera sido la situación si hubiera derramado su copa sobre el presentador o su cita. Le ha dado tanto reparo que no ha conseguido soltarse durante la cena y Carlos lo ha notado.