Silvia ‘La Tigretona’: “Dedos espirituales me llaman”

Silvia ha llegado a ‘First Dates’ en busca de una mente femenina que la seduzca y que la enamore porque en el amor tiene claro que “todo se termina como el chocolate” y en el terreno sexual ya lo ha probado casi todo “ he estado con más de cien chicos”.

Le ha contado a Carlos Sobera que ella comenzó su vida siendo heterosexual, pero que una mujer la lio en un curso de contabilidad y “La que va no vuelve, lesbiana”. Busca una mente que la provoque más que un físico bonito y asegura que saber hacer maravillas con sus grandes manos “Dedos espirituales me llaman”. Y es que Silvia es tatuadora y los trabajos manuales no se le dan nada mal. Eso sí, pero eso si hablamos de deporte, cómo le ha explicado a su cita solo hace uno “El único deporte que hago es sexual conmigo misma”.