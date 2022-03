Jesús es un chico que no está acostumbrado a salir y que no bebe alcohol , pero tiene claro que las oportunidades hay que aprovecharlas y en el momento que Biel, su cita, le ha propuesto probar algo nuevo , se ha venido arriba. Sin pensárselo dos veces ni calibrar las consecuencias, se ha bebido su primer chupito de Jäger en la tele.

Al saber que a Biel le encantaba salir de fiesta y que únicamente bebía Jäger, Jesús le ha dicho que él no salía mucho y que su cuerpo no estaba preparado para el pecado del alcohol. Le ha parecido que su cita tomaba una bebida muy fuerte y le ha confesado que no lo había probado. Un detalle que ha conseguido que Biel se viniera arriba y pidiera que les trajeran dos chupitos para que Jesús tuviera su primera experiencia Jäger junto a él.