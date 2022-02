Estalla la tensión entre Elisabeth y Pablo: “Lo de los culos me ha impactado”

Un detallito que a Elisabeth le ha dejado perpleja y que le ha dicho que su cita no era el hombre que estaba buscando. Es más, cuando ha llegado el momento de la decisión final, le ha dicho “Eres una persona poco ambiciosa para mí y el tema de los culos, me ha impactado mucho”. Pablo se ha tomado las calabazas bien porque él tampoco había sentido la química que buscaba, y le ha dicho que no tendría una segunda cita con ella porque no había sentido conexión, pero que le parecía una chica guapísima. Y por si no le había parecido bien, le ha intentado explicar “yo soy más de barrio, chabacano y a ti te veo, no estirada porque no es la palabra, no es estirada, es muy correcta, con saber estar… a mí me gusta la gente más natural”.