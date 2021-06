Sergio, a Jordi: “Es el tatuaje más gay que verás en tu vida”

Carlos Sobera ha querido saber más de Sergio, un joven que se define como “apasionado de la vida, feliz e intenso” y que tiene claro que no quiere una relación con un Capricornio , y ha descubierto un tatuaje que hablaba mucho de él. Sergio le ha enseñado que lleva tatuadas a las 5 Spice Girls en el brazo y Sobera ha alucinado.

Carlos Sobera no se ha resistido a entonar el mitico ‘Wannabe’ del grupo musical que marcó los años 90 y a muchos jóvenes como es el caso de Sergio “Me identifico con cada una de ellas depende del momento del día, me identifico con lo que me han hecho sentir desde los 3 años hasta ahora a los 27”.