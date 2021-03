Sarai y Carlos, un beso eterno y un adiós: “No he sentido nada”

Estamos acostumbrados a que los solteros que se besan en el reservado de ‘First Dates ’ tengan ganas e ilusión por seguir conociendo a la otra persona, pero los besos nos dicen un montón de cosas y en esta ocasión, a Sarai le han dicho que Carlos no era el hombre que estaba buscando.

Ha comenzado a sonar una música suave que no parecía muy propicia para bailar, pero Sarai le ha demostrado a Carlos que sí podían moverse al ritmo de la música. Los solteros se han puesto muy pegaditos y han terminado juntándose tanto que se han besado. Un beso que parecía ser el principio de algo, pero que a Sarai no le ha dicho nada.

No ha podido decir ni que Carlos besara bien ni que lo hiciera mal, pero un beso te dice mucho de la otra persona y a ella el de Carlos no le ha dicho nada ni le ha hecho sentir tampoco. Él estaba encantado y cuando en la decisión final Sarai ha dicho que no quería tener más citas con él, se ha quedado pálido “Pensaba que tenías interés”. A ella le ha entrado la risa floja y ha intentado consolarle un poquito con unas copas.