Santi, al conocer a Yasmín: “Quería pecho y toma pecho que me habéis dado”

Santi ha venido a ‘First Dates’ en busca de una mujer que le robe el corazón y que si puede ser cause sensación en todo el mundo que la ve y lo ha conseguido. El amor no lo ha encontrado, pero sí a una mujer que le ha tenido hipnotizado toda la cena .

“Quería pecho y toma pecho que me habéis dado”, es lo primero que ha exclamado Santi al ver a su cita cruzar la puerta del restaurante. Yasmín es una mujer llamativa que asegura ser friki de alma y no encontrar a un friki que le de lo que busca “Los chicos frikis no me acaban en el sexo, son muy pardillos para mí, muy quietos, muy parados”.