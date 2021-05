Juan, sobre la reducción de pecho de Lidia: “Te volvieron a crecer como si fueran globos”

Juan y Lidia han conectado nada más verse y su cita se ha convertido en una cita de dos personas que podían sentir que se conocían de hacía mucho tiempo. Ella estaba tan cómoda que no ha dudado en contarle con todo detalle que se iba a someter a una operación de reducción de pecho “Algunas se ponen y otras se quitan”.

El deporte y la nutrición son dos de sus grandes deportes y es que Lidia y Juan han descubierto que tenían un motón de cosas en común, hasta iban a la misma universidad y no se habían conocido. Lidia le ha explicado a Juan que llevaba un mes entrenando a tope en el gimnasio pero que ahora lo iba a tener que dejar unas semanas porque se iba a operar del pecho .

Juan se ha quedado un poco sorprendido, pero ella le ha explicado que se trataba de una reducción de pecho, que ya se hizo en 2019, pero que no había resultado como ella esperaba. “Te volvieron a crecer como si fueran globos”, ha bromeado él quitándole hierro al asunto y haciendo que Lidia se sintiera mucho más cómoda. Consciente de que igual no la comprendía, le ha explicado que tener mucho pecho es un engorro para practicar deporte o incluso para poder encontrar la ropa que te siente bien, por no hablar del dineral que asegura gastarse en sujetadores.