Raquel deja de piedra a Rafael: "Tengo diez juguetes sexuales y tienen nombre"

" Yo estoy muy loca , me da igual todo, soy capaz de levantarme aquí y ponerme a bailar, me da igual lo que piensen de mí", le ha asegurado ella. " Si no vives el momento , nunca sabes lo que puede pasar mañana", le ha respondido él. "Es que eres igual que yo", ha confirmado Raquel.

"Yo no tengo ningún tabú, promocionó en internet juguetes sexuales", le ha explicado ella. "Escucha con eso me dices todo, estás loca perdida niña", se ha reído él. "¿Y qué tipo de juguetes sexuales tienes?", ha querido saber Rafael. "Tengo diez, y les he puesto a cada uno un nombre", ha contado entre carcajadas Raquel. Rafael ha confesado que aunque él no tiene ningún juguete sexual, no se cierra a probarlos en un futuro.