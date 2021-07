El programa no se ha equivocado al emparejarla con Gerardo, un hombre de 46 años que tampoco borraba la sonrisa de su rostro. Ambos han congeniado mucho desde el primer momento, no han parado de reírse y han protagonizado una divertida escena.

Mientras comían, Arancha le ha dado un golpe a la copa de vino y esta casi termina sobre el plato de su acompañante: “A mí me han dicho que la liara, pero no tanto. Mi madre me está viendo”, decía la comensal.