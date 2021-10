Rachel no encuentra al hombre adecuado: “No hay chicos heteros normales en Madrid”

Rachel es una mujer muy especial y tiene la sensación de que n o ha encontrado al hombre que está buscando porque en Madrid no hay chicos heterosexuales que sean de buena calidad. Un comentario, que a Pablo, un madrileño de toda la vida , no le ha gustado demasiado.

En un intento de explicarle a su cita porque no había tenido relaciones largas, Rachel le ha contado a Pablo que no ha encontrado a hombre heterosexuales interesantes y que cree que es porque en Madrid son un bien escaso . Rachel está siempre rodeada de hombres y mujeres homosexuales.

Pablo tiene la sensación de que Rachel está muy equivocada y que en Madrid hay muchos “heteros buenos como él” lo que pasa que no lo sabe encontrar “Los heteros normales existen, de verdad, existimos” y que si Rachel no los encuentra es porque igual habla tanto que les espanta o no les deja mostrarse. No cree que sea una chica intensa, pero sí una que no para de hablar “Tiene un problema de verborrea abismal”.