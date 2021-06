Con el sueño de haber sido torero sin cumplir, asegurando que n o tiene defecto alguno y considerándose el alma de la fiesta , José Antonio ha visitado ‘First Dates’ en busca de una mujer que le quiera tal y cómo es, pero sobre todo, que no le engañe porque “Una novia me puso los cuernos y la otra me engañó” .

Al escuchar a Mayda decirle que no estaba buscando nada serio, José Antonio se ha quedado un poco desconcertado, pero no ha tirado la toalla en ningún momento. Estaba dispuesto a conquistarla y hasta le ha dedicado un piropazo de eso que no se olvidan “Si tuviera que elegir entre la Jennifer López y tú, me quedaba contigo”.