En el siglo XXI y en plena pandemia por coronavirus lo de ligar por redes sociales se ha convertido en una realidad para los solteros y solteras de nuestro país. Y si ligar en persona era complicado era difícil, hacerlo de forma online lo es todavía más. Existen un montón de códigos y normas no escritas que solo los más aventajados conocen. Pero tranquilo, que en ‘First Dates’ te las contamos .

Muchos solteros llevan el lema de la sinceridad ante todo por bandera, pero a otros muchos les cuesta ser claros con las personas que están conociendo y no se atreven a decirle “prefiero que no nos sigamos conociendo”. En un momento de nuestra vida en el que el ghosting o caspering está cada vez más de moda, es clave saber cuándo una conversación por redes sociales no va a más.