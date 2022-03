El objetivo de José Manuel en ‘First Dates’: “He venido a conocer a Carlos Sobera”

La cita de Ángela y José Manuel no estaba funcionando muy bien, pero ella no quería tirar la toalla hasta el final y ha querido saber cuál eran sus intenciones en el programa. José Manuel ha sido muy sincero y le ha dicho por qué había venido al programa “He venido a conocer a Carlos Sobera” y le ha matizado el motivo. Al parecer, un empresario amigo de José Manuel propicio que el jubilado tuviera al presentador cerca en otra ocasión y se quedó con la espinita de no poder saludarle y darle la mano cómo es debido.