José y Pilar han venido a ‘First Dates’ con la intención de encontrar el amor y a alguien con el que compartir sus conocimientos y su pasión por la cultura y el arte . Algo que Pilar no cree que sea incompatible con las risas , pero en su cita reírse, no se ha reído.

En el momento que han comenzado a charlar, José y Pilar se han dado cuenta de que tenían unos gustos muy similares y que para ambos, la cultura era un pilar fundamental en su vida. Sin embargo, la cultura no tiene por qué ser seria y en este caso lo ha sido demasiado. Pilar había pedido a un hombre con cierto nivel cultural porque hablar del tiempo ya habla con sus vecinos, pero no esperaba que en su cita no hubiera risas ni un poquito de chispa.