Miguel, un apasionado de volcanes y terremotos: “Me empezó la pasión con el Volcanova”

Miguel no es un hombre de aficiones tradicionales, a él lo que le apasiona es la geología. Desde que era muy pequeño ha sentido mucha curiosidad por los terremotos y los volcanes , y ha querido que su cita lo supiera porque es algo que no suele contarle a todo el mundo.

Alba y Miguel han disfrutado de una cita muy cordial y han descubierto que la persona que tenían delante les despertaba la curiosidad. Miguel no suele hablar de su gran pasión en la primera cita porque a las chicas no les suele gustar mucho, pero con Alba ha sentido la seguridad para lanzarse.

Lo que no le ha parecido tan curioso a la joven es que Miguel no parara de mencionar a Ana, su ex, durante toda la cita y más cuando asegura que hace mucho tiempo que ya no son pareja.