“Yo soy una persona muy activa e inquieta, pero, sobre todo, intelectualmente. Me gusta mucho aprender, me gusta mucho leer, me gusta mucho ir a museos y a exposiciones …”, comentaba María.

“A mí también me encantan los museos, me encanta porque es un plan que no coincido mucho con mis amigos, ellos tienen planes más comunes o cotidianos, pero a mí me llama mucho la atención lo de los museos”, decía Óscar.