Luisma, sobre su talento sexual: “El aguante una vez estuve tres meses tarde, día y noche”

Natalya ha venido a ‘First Dates’ en busca de un español que le de alegría, no le cuente sus problemas y que no cante demasiado y se ha encontrado con Luisma. Un hombre que desde el minuto cero solo se ha fijado en el físico de su cita, ha sentido que no era lo que estaba buscando y no se ha molestado más que en hablar de él.