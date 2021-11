Loli, la viuda negra del amor: “O se me mueren o desaparecen”

Aunque los de Loli siempre han sido un poco así “Normalmente o se mueren o se desaparecen. No es que yo sea la viuda negra, se mueren ellos solos, no se me ha muerto uno solo, se han muerto varios”. Y los que no se mueren “Desaparecen, hacen un David Copperfield y su madre sabrá dónde están porque yo no”.