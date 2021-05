Lissy se define como un poco "golfilla"

La comensal ha revelado que cuando está agobiada se masturba

El presentador se ha quedado petrificado al oír estas palabras

"Soy manicurista y me gusta arañar mis uñas largas. Yo soy una chica del momento, espontanea, carismática, me gusta el maquillaje, las pelucas, las uñas. Quien esté conmigo va a tener varias lizzies, porque soy variedad pura". Así se define Lissy, una de las participantes más explosivas de la historia de 'First Dates'.

"Busco a alguien que me prenda. Busco un chico sexy, que le guste viajar, compartir, conocer experiencias diferentes, que no tenga tabúes en el sexo y en el amor. Me enamoré una vez de verdad, pero me fue infiel, yo a él iba a serle fiel y eso que soy un poco golfilla, pero pasó así", cuenta. Su cita, José, se considera una persona "trabajadora y degenerada".

Entre los comensales han saltado chispas nada más verse. "Soy manicurista y te puedo hacer así", le ha comentado Lissy a su cita pasándole sus cuidadas uñas por el brazo. "Y más fuerte mejor, es que yo soy un poco animal", ha asegurado él.

"Esta cita se está tornando animal así que mejor llévalos a la mesa", ha sugerido Matías a Carlos Sobera. "No nos estresemos, eh. ¿Tú qué haces cuando te estresas?", le ha preguntado el presentador a José. "Me da calor, sudo y me quito la ropa", ha respondido el murciano. "¿Y tú Lissy?", ha querido saber Carlos. "Me hago una pa** a veces, si estoy sola, me masturbo", ha revelado ella dejando a Carlos Sobera petrificado.