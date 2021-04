Julián y Alejandro protagonizan el silencio más incómodo de la historia de ‘First Dates’: “Esto promete”

Aunque Alejandro no era la chica que Julián esperaba conocer en el restaurante del amor, ha intentado darle una oportunidad al amor y conocerle. Sin embargo, hablar así de primeras con un desconocido no le ha resultado nada fácil y parece que a su cita tampoco. Los solteros se han quedado completamente callados y por más que Matías intentaba romper el hielo entre ambos, hasta que no se han sentado en la mesa no han conseguido intercambiar palabra.