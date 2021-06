Lina lo tiene claro: “Quiero encontrar mi media mandarina para que me coma a gajitos”

Lina busca a una relación que “me emocione, me levante por las mañanas y se pregunte qué estará haciendo”. Está cansada de la neutralidad y quiere sentirse viva y vivir las relaciones “integras y a tope, no podría estar con una persona que me aporte fuego, me aporte vida”. Es más, nos pidió dijo cuándo reservó su mesa en el restaurante que quería “encontrar mi media mandarina para que me coma a gajitos”.