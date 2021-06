“Me dejó porque no podía caminar después de… me decía “tengo que estar media hora en cama después de esto”, ha asegurado Kevin ante las cámaras de ‘First Dates’ en un intento de explicar que para él el sexo es fundamental y que su intensidad sexual suele ser el motivo por el que terminan sus relaciones. ¿Ficción o realidad? No lo sabemos. Pero sí, que su cita con Miriam no ha comenzado muy bien, pero que no ha terminado mal.