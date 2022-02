Joshua ha renunciado al solitario: “Está doblado de lo que está utilizado”

Joshua ha intentado explicarle a Andrea los motivos que le llevan a no encontrar pareja y ha terminado hablándole de sexo. Se considera un hombre muy, muy activo, que no quiere a una estrellita de mar a en su vida y que dejó de practicar los solitarios hace tiempo “Está doblado de lo que está utilizado” .

En un intento de conocerse en todos los sentidos, Joshua le ha hablado a Andrea de sus gustos sexuales y de lo difícil que lo tiene para encontrar a alguien que le siga el ritmo “Las últimas han sido estrellitas de mar”. Andrea le ha asegurado que ella de amoeba no tiene nada, pero tampoco se ha visto “dándole fuerte” cómo el asegura que le gusta “Yo soy el activo y me gusta dar, pero también me gusta que me den fuerte”.