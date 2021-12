Iván, sobre Pedro: “Dice que es morboso, pero yo le veo estrellita de mar”

La cita de Iván y Pedro se ha ido calentando por momentos, aunque ninguno de los dos ha terminado de creerse lo que el otro le estaba contando. Pedro asegura que es morboso, pero Iván no se le puede imaginar en plena acción.

Pedro le ha confesado a Iván que a él le gusta experimentar cosas nuevas y que se considera un hombre muy morboso “tengo la mente muy sucia” . Sin embargo, su temple y delicadeza al hablar han hecho que Iván no le crea ni una sola palabra “Dice que es morboso, pero yo le veo estrellita de mar”. Siente que su actitud no corresponde con la pasión que dice derrochar en la cama “Si eres tan morboso, un cachete o algo, espabila” .

Iván no ha parado de preguntar, pero cuando le ha tocado a él, la cosa ha cambiado “Yo no sé para qué pregunto”. Iván no quería decir públicamente que se considera más pasivo, pero Pedro rápidamente le ha echado un cable “No eres tú nadie, eres muy peligroso”.