Federico no sabía si para una amistad o un momento felino entre ambos, pero sí quería volver a ver a Davinia. Ella sin embargo, ha sentido que podían ser solo amigos porque la mirada de su cita la había incomodado durante toda la cena “Me ha parecido muy impactante tu mirada, demasiado agresiva… Eso es lo que me ha bloqueado… Cada uno tiene su exencia, pero es una de las cosas que me ha cohibido y me ha hecho las cosas más difíciles… Me cuesta aguantarte la mirada”.