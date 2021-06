La cita de Fabián y Luis termina “bailando hasta las nubes”

Estaba claro que Luis y Fabián se han gustado, pero en el momento que han comenzado a jugar a las bolas del amor se han dado cuenta de que iban a ritmos distintos. Si no estuvieran en televisión, Luis tenía claro que la cita hubiera terminado en su casa , pero no se sentía capaz de darle un morreo a Fabián así de golpe y porrazo.

A Fabián le había salido en su bolita que le tenían que dar un morreo y no le valía otra cosa “Si no me morreas ahora mismo aquí, yo no quiero un pico”. Luis se lo ha pensado un poquito, pero ha terminado lanzándose a la piscina porque un hombre así no aparece dos veces en tu vida.