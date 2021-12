La cita de Puri y Jesús ha comenzado con mucha emoción e ilusión, pero no la de conocerse entre ellos. Lo que más les ha gustado del momento presentación ha sido tener cerca a Carlos Sobera . No os decimos más que Jesús se ha olvidado hasta del nombre de su cita .

Puri se ha santiguado antes de entrar en ‘First Dates’ y es que no todos los días se busca el amor en la tela y mucho menos se conoce a Carlos Sobera. Pero a quién realmente le ha flipado conocer a Sobera ha sido a Jesús. El señor de Burgos ha saludado de forma rápida a su cita y ha puesto sus cinco sentidos en conocer al presentador y decirle que había ido a verle al teatro.

Puri ha intentado llamar su atención, pero ha sentido que era el tipo de hombre al que le daba igual la mujer que le pusieran delante y ha comenzado a desilusionarse. Y la cosa ha ido a más porque Jesús no se acordaba ni de cómo se llamaba “¿Qué no sabes cómo me llamo?”. Matías le ha echado una mano y Carlos Sobera ha reaparecido para evitar que Puri se fuera por dónde había venido y sin mirar a atrás.