Un divertido lapsus y una discusión marcan la cita de Ricardo y Wei Wei: “Como me digas que me calle vamos mal”

A ambos se les ha escapado una sonrisa al conocerse y se han puesto a hablar tan rápido que han llegado a discutir por quién hablaba primero “Cómo me digas que me calle vamos mal”. El presentador no ha podido contener la risa porque parecía que estábamos ya ante una auténtica pareja y todavía no habían empezado ni a cenar.