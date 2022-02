Daniel, sobre los celos de su exnovio: “Me ponía verle liándose con otro tío”

Carlos alucina con la libertad sexual de Daniel: “Demasiado liberal para un chico cómo yo, la pasión está ligada al amor”

La cita de Daniel y Carlos quitando que el primero no había visitado nunca Zaragoza, no iba nada mal. Y decimos iba porque en el momento que han comenzado a hablar de sexo, se han dado cuenta de que no tenían nada que ver el uno con el otro.

Daniel le ha contado a Carlos que su relación más larga duró un año y medio, y que había tenido otra que consideraba “turbulenta”. Carlos ha querido saber qué significaba turbulenta para él y le ha explicado que su ex intentaba darle celos y conseguía todo lo contrario “Me ponía verle liándose con otro tío”.

Carlos ha alucinado ante tal afirmación y desde ese momento no ha podido parpadear. Daniel es un chico muy, muy liberal que tiene claro que “Si quieres a una persona no tienes sexo con otra persona, sí, si lo haces y con varias a la vez y él delante”. Es más, le ha contado que es habitual que en las fiestas con sus amigos, unos acaben liándose con otro. “Demasiado liberal para un chico cómo yo, la pasión está ligada al amor… A mí esas cosas no me han pasado, nosotros jugamos al party”, ha asegurado un Carlos atónito.