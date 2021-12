Yeny tiene 39 años, es empresaria de la moda y es viuda. En 2012 vino a España desde República Dominicana por amor pero se quedó viuda. Ahora busca el amor pero quiero un hombre que le tenga chispa, con porte, saber estar, que cuando le vea "se me caigan las bragas", ha explicado.

En 'First dates' ha conocido a Miguel un consultor de 44 años separado y con dos hijos . Para este zaragozano, Yeny le ha gustado mucho, es muy elegante vistiendo, es muy guapa y también le ha traído su parte exótica. Pero la atracción no ha sido la misma por parte de los dos.

Han tenido un rato para hablar sus relaciones y también de sexo. Yeny le ha preguntado cuáles la frecuencia con la que practicaría sexo con su pareja. Una pregunta incómoda a la que Miguel no le ha quedado otra que contestar de esta manera, "lo ideal es que no pase una semana sin tener sexo", le ha dicho.

"¡Una vez a la semana!", ha exclamado Yeny sin poder dar crédito a lo que estaba escuchando, así que Miguel no ha tenido más remedio que puntualizar, él ahora no tiene pareja pero cuando la tiene le gusta practicarlo siempre que se puede. Por su parte, Yeny le ha contestado que no siempre hay que tener relaciones sexuales plenas con roces, tocamientos también vale.