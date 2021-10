La condición de Nicole para repetir cita con Víctor: “Me has dejado con ganas”

Víctor se ha limitado a darle una explicación teóric a a su cita de lo que es un buen beso de tornill o, pero ella no estaba dispuesta a quedarse con las ganas de la clase práctica . Antes de decirle si le daba o no una segunda cita, le ha puesto una condición muy clara .

A Nicole le ha chocado que a Víctor le gustaran más sus pies que sus pechos, pero entre ellos ha surgido una chispa especial que parecía iba a terminar de estallar en el reservado, pero no. A Víctor le ha tocado dar a su cita un beso de tornillo, pero ha sentido que no era el momento y se ha limitado a explicarle cómo se hacía en la teoría .

“Es como cuando clavas un clavo en la pared, pero las lenguas se enroscan…”, Víctor ha intentado explicarle a Nicole algo que ella estaba deseando probar. Los solteros se han conformado con bailar bachata juntos y dejar los besos para después. Sin embargo, Nicole no estaba dispuesta a irse a su casa con las ganas y le ha dicho a Víctor que repetirían con una condición “Tendría una segunda cita contigo si me das un beso, me has dejado con ganas”.