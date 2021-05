Una cobra en el reservado suele ser un antecendente a unas calabazas finales

Las cobras inesperadas nos han regalado momentos divertidísimos en 'First Dates'

Si algo hemos aprendido en estos 5 años de ‘First Dates’ es que en una cita siempre hay dos formas de ver lo que está sucediendo. Hay solteros que sienten que han encontrado al amor de su vida y no se dan cuenta de que la persona que tienen en frente está deseando salir corriendo. Y en ese momento lanzarse a la piscina siempre es un error.

Nuestros solteros suelen mantener la compostura durante la cena, pero en el momento que llegan al reservado o al fotomatón de ‘First Dates’ dar rienda suelta a sus pasiones y se dejan llevar por su deseo. Un deseo que cómo hemos podido comprobar no siempre es correspondido y se producen las temidas cobras.

Y es que en el restaurante del amor hemos tenido cobras de todos los tipos y colores. Las hemos tenido esperadas, repentinas, irónicas, por despite… Hay muchos motivos además de la vergüenza televisiva para hacerle la cobra a esa persona que se lanza a besar tus labios, pero siempre es mejor no dar pie a una situación que suele resultar incómoda para ambas partes. Eso sí, hay solteros que no se enteran de que no le gustan a la otra persona ni después de recibir una cobra.

La cobra doble, la más temida

Y sino que se lo digan a Lucas que aunque le sorprendió que Jessica le girara la cara cuando intentó besar sus labios, no entendió que no le gustaba ni con dos cobras seguidas. Pero si somos neutrales, a él nunca le había hecho una cobra y ella le hizo ver que le iba a dar un pico cuando tenía claro desde hacía mucho que no quería tener nada con él.

La cobra inesperada, la más divertida para los espectadores

Lucas no ha sido el único soltero que ha tenido más de una primera vez en ‘First Dates’, Alberto también estaba convencido de que Miriam estaba a puntito de caer rendida a sus pies y que iban a tener una segunda cita llena de pasión, cuando ella le quitó todos los calores de golpe. Sí, nunca te confíes y pon tus cinco sentidos en los gestos no verbales de tu cita porque nunca se sabe cuándo te puedes ganar tu primera cobra.

La cobra tímida, la vergüenza juega malas pasadas

Como hemos dicho al principio, son muchos los motivos que pueden llevar a un soltero de ‘First Dates’ a hacerle la cobra a su cita, entre ellos el pudor de estar en televisión. Y para ejemplo el de Ray y Mercedes, dos latinos que protagonizaron una de las citas más caliente y sensuales que hemos visto en el programa y que a la hora de la verdad… ¡Cobra!

La cobra incrédula, no se creen que haya sucedido

Hemos hablado de los solteros que se lanzan a la piscina sin saber si tiene agua, pero también los hay que después de darse un buen planchazo contra el cemento todavía siguen con la autoestima por las nubes y buscan cualquier excusa para convencerse a ellos mismos de que no les han hecho una cobra. Sí y es que en el amor es bueno ir pasito a pasito y si en tu bola pone “beso en el cuello”, céntrate en darle el mejor beso en el cuello que puedas imaginar y no quieras buscar nada más.

La cobra ritual, lo bueno se hace esperar