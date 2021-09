Aren, ante el aumento de la agresiones al colectivo LGTBI: “Crea un miedo que antes yo no tenía”

Aren y Noah han venido a ‘First Dates’ en busca de la tercera pata de su trieja “una pareja a tres cerrad a” y durante su cena con Andreas, no han dudado en poner voz a lo que sienten miles de personas en nuestro país por culpa de los delitos homófobos que no paran de repetirse “Tenemos mucho miedo a salir a la calle” .

Aren y Noah tienen clarísimo que su aspecto físico y su forma de vestir no pasa desapercibido para nadie y que es muy complicado encontrar a gente que se dirija a ellos en neutro o simplemente, vea lo que ellos sienten y quieren transmitir. Con Andreas lo han conseguido y se han sentido cómodos para hablar de un tema que les preocupa .

Son conscientes de que todavía hay muchísimas personas que no respetan su vida y cada vez sienten más miedo a salir a la calle, algo que no debería suceder. “Nos ven con la barba y un vestido… Nos compramos a posta spray de pimienta… Cada vez que se sube al metro a mí me da algo”, ha asegurado Noah, asustado por el incremento de violencia contra el colectivo LGTBI.