Juan Antonio: “El pimiento siempre depilado, es una ley no escrita”

Juan Antonio se ha quedado mudo al ver que ‘First Dates’ se convertía en una discoteca tecno lover, algo que a él le espanta, pero en pocos minutos se ha repuesto y ha comenzado su particular ritual de seducción durante su cita con Andrea.

Andrea se ha definido como una “pinky lady muy tecno lover” y ha recibido a su cita, Juan Antonio, al ritmo de un temazo muy tecno oscuro, algo que a él no le ha gustado demasiado “He flipado, no me ha gustado nada”. Sin embargo, Andrea, su cita, si le ha gustado y ha puesto sus cinco sentidos en conquistarla.