Antes de comenzar una nueva relación hay que cerrar el pasado y sentirse con la seguridad suficiente como para empezar de nuevo . Requisitos que Ana María cumple de sobra, de hecho, no ha dudado en perdonar públicamente a su ex en ‘First Dates’ .

Juan ha querido saber si su ex fue sincero y se lo contó o la engañó. Al saber que era lo segundo, no ha entendido muy bien que ella mirara a la cámara y soltara un “Desde aquí te perdono”. Pero Ana le ha explicado que no le gusta tener rencor a nadie y que así es más feliz. Ambos buscan una relación seria con una persona estable y puede que hayan tenido suerte al conocerse.