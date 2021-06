Ha confesiones que ponen en peligro una primera cita y la de Nono ha conseguido que a Alena , su cita, le temblaran las piernas. Ella quiere ser madre y no sabemos lo que le ha entrado por el cuerpo al escuchar que su cita tenía dos hermanos igual que él “soy trillizo” .

La cita de Nono y Alena estaba funcionando a las mil maravillas hasta que él le ha dicho que faltaban dos días para su cumpleaños y han decidido brindar para celebrarlo. Nono le ha dicho que le tenía que felicitar a él y a sus dos hermanos porque es trillizo y Alena ha soltado un “¡Wow! Con esa información no puedo”.

Alena ha querido saber si había otros dos hombres igual que él y Nono le ha explicado que no, que tenía un hermano igual que él y una hermana. Una información que a Alena no sabemos por qué pero le ha asustado mucho “Me da un poco de miedo de eso”. No sabemos si será por miedo a confundirse o por la posibilidad de que ella también tenga más de un hijo a la vez.