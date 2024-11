Una pareja de solteros conecta bailando muy pegados en 'First Dates': le planta un beso en la frente a su cita

Ángela, una encargada de servicios domésticos jubilada de 76 años y de Madrid, es la siguiente soltera en acudir al restaurante del amor de 'First Dates' con el objetivo de encontrar a una persona con la que pasar el resto de sus días juntos. Se considera muy honrada y asegura que su vida no le ha ido muy bien, porque ha estado trabajando desde los 10 años y no ha ido al colegio. "Siempre me han llamado ignorante, siempre. Pero no mi familia, sino otras personas. Llega un momento que te cansa. Yo ni he ido a la escuela ni he pasado por la puerta de la escuela", cuenta a las cámaras del programa.