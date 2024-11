El baile de striptease más fogoso de 'First Dates': estuvieron muy pegados y sensuales

Sara mantendrá una cita con Martín para ver si consigue encontrar el amor

Martín trata de sorprender a su cita con un baile de striptease en la sala privada de 'First Dates'

La emoción de una soltera con su cita al descubrir que tiene un piso en la playa: "Me da la vida"

Sara acude con un un pijama de diseño maravilloso para intentar seducir a su cita en el especial 'Pijama Party' de 'First Dates'. Es una tatuadora zaragozana de 28 años capaz de hundirse y animarse "sola", adora hacer "cuadros de pintura erótica" y es muy pasional. De hecho, ha venido al programa con un pequeño lienzo que ha elaborado para el chico con la que le emparejarán.

La soltera cuenta también a las cámaras que es una chica muy activa, pero que, en el tema de relaciones, los demás chicos con los que ha estado "se acaban cansando" de ella. "Es como que se agobian", detalla Sara al programa. Por ello, la tatuadora necesita a un hombre que sea libre y liberal, con mente abierta y que no le importe frecuentar "clubs para personas libres".

En cuanto Carlos Sobera escucha todo lo que necesita Sara para poder quedarse totalmente prendada de un chico, acude a las puertas del local para dar la bienvenida a Martín, un bailarín de striptease que se considera "sexual, fogoso, morboso y amante del espacio público". Además, será la cita de la tatuadora.

Nada más pisar el restaurante del amor, Carlos Sobera le entrega el lienzo que ha preparado Sara al soltero y le pregunta si estaría preparado para mantener una futura relación con una chica muy fogosa. Martín no se lo piensa dos veces y acepta. "Me encanta, la adrenalina", detalla Martín a las cámaras del programa de 'First Dates'.

Antes de conocerse, Sara se prepara para presentarse a su cita muy "divina", se pone gloss en los labios y, cuando llega el momento de saludarse, se enfundan en un abrazo muy intenso, como si el chispazo de amor hubiera sido instantáneo entre ellos. "¡Uy! ¡Qué cercanía! ¡Qué poder!", cuenta Carlos Sobera a los solteros mientras los acomoda en la mesa.

"¡Qué pivón! Alto, fuerte... No sé. Me ha llamado la atención", cuenta sin tapujos Sara a las cámaras del programa nada más conocerse. Parece que la llama del amor está más intensa que nunca en el especial 'Pijama Party' de 'First Dates'.

En cuanto se sientan ambos en la mesa, es el momento perfecto para que empiecen a conocerse más y que aumente la temperatura en el restaurante con sus conversaciones tan sugerentes y picantes. Martín cuenta a su cita que es bailarín de stripper, aunque no le parece importar en absoluto a Sara, puesto que se ha quedado embelesada del soltero desde el primer minuto.

"Yo le metía la lengua hasta la faringe", cuenta sin tapujos Martín a las cámaras del programa. De hecho, mientras mantienen la cena, el soltero no espera más y decide hacer uso del 'rasca del amor' para subirle los grados a la cita. Es aquí cuando descubre lo pícaro que es Martín en el sexo. Aunque a Sara no le importa en absoluto, sino que le parece "interesante".

Una vez terminan la cena, Martín se prepara para hacerle uno de los bailes de striptease más fogosos de todo 'First Dates' en la sala privada. A Sara no le hizo mucha gracia al principio, pero se dejó seducir por el físico del soltero y su gran baile.

La decisión final de Sara y Martín en el especial 'Pijama Party' de 'First Dates'