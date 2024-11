La sesión de karaoke más movida que interpreta una pareja: ¡interpretan versiones de artistas muy conocidos!

Marian adora el mundo de la música, los animales, el deporte y ha venido al restaurante a conocer a alguien con quien compartir su vida

Marian, una abogada y asesora legal alicantina de 48 años, es la siguiente soltera que acude al restaurante del amor de 'First Dates' con el objetivo de dar con el hombre que consiga volver a cautivar su corazón. En cuanto se sienta a la barra, Carlos Sobera descubre que la señora domina el inglés gracias a que terminó su carrera de abogacía en California. Además, es una persona a la que le encanta viajar y descubrir nuevos lugares.

Marian adora el mundo de la música, los animales, el deporte. "Tú me das un micro y yo soy la reina del mambo. Lo llevo dentro. Desde pequeña, yo recuerdo que era la 'showman'. A toda mi familia los colocaba ahí... Y, a todo el mundo que venía, les hacía el show", detalla la soltera a las cámaras del programa.

La abogada y asesora legal ha venido al restaurante del amor para encontrar a alguien con la que compartir muchas aficiones, viajar a todos lados y tengan "la misma filosofía". Carlos Sobera, en cuanto escucha todo lo que busca en un hombre para que la consiga conquistar, se dirige a las puertas del local para presentar a Alejandro, quien será la cita de Marian.

Alejandro, al igual que Marian, también estudió su carrera en Estados Unidos. Además, asegura que tiene muy buen carácter y es capaz de "hablar con cualquiera". Sin embargo, y nada más empezar a conocerse, parece que el soltero se muestra muy distante. Algo que contrasta con su gran habilidad de relaciones públicas. "Parece un chico majo. Más paradito que yo", desvela la abogada a las cámaras del programa.

En cuanto se sientan en la mesa, ambos parecen haberse quedado sin palabras por los nervios, aunque parecen que lo han sabido remontar. De hecho, es Marian la que arranca hablando con su cita sobre el mundo de los fogones, una de sus muchas pasiones: "Me encanta cocinar y, sobre todo, disfruto mucho probando gastronomías diferentes, restaurantes buenos...".

Además, todo parece torcerse en cuanto Marian descubre que su cita come muy poco. "Para mí, comer, sí que es un placer. Entonces, una persona que apenas come o come poquito... pues ahí sí que distamos bastante", cuenta la soltera al programa.

Aunque tanto Alejandro como Marian han vivido en Estados Unidos y tienen un nivel de inglés muy bueno, tampoco parecen tener la misma opinión en cuanto hablan sobre la ciudad perfecta de España en la que vivir. El soltero prefiere Marbella como el mejor sitio para vivir. En cambio, la abogada piensa que esa ciudad está "sobrevalorada" y pone Alicante como el destino perfecto. "Me gusta Marbella, la costa del golf, los campos... A Alicante habré ido unas tres veces", explica Alejandro a las cámaras de 'First Dates'.

En cuanto terminan la cena, Marian y Alejandro acuden a la sala privada del restaurante para dar el cante con una sesión bien movidita de karaoke. La abogada es la primera en interpretar una versión preciosa de 'Make feel you my love' de Adele. En cuanto la soltera termina de cantar, es el turno del soltero, quien interpretará 'Stand By Me' en una versión que no consigue convencer a su cita.

