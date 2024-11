Una soltera trata de impresionar a su cita cantando en chino: "No he entendido nada..."

Kevin, una persona muy tímida, acude a 'First Dates' para encontrar el amor

Yuan, una estudiante que ha venido a España para estudiar el idioma y las costumbres, será la cita de Kevin

La confesión más íntima de un soltero a su cita: "La primera relación sexual la tuve a los 32 años de edad"

Kevin, un barcelonés multitarea de 25 años es el siguiente soltero que se pasa por el restaurante del amor de 'First Dates'. Se considera un chico "muy friki", gracias a que estuvo prácticamente toda su infancia "comiendo series y anime". También es una persona muy trabajadora: "Soy árbitro de lucha libre, hago de zombie en juegos de rol en vivo, soy quiromasajista, he escrito un libro..."

Sin embargo, aunque Kevin sea una persona con muchos trabajos, parece que en el amor no es muy afortunado, puesto que asegura que solamente ha tenido "una relación" de dos meses. "Me considero tímido e introvertido. Más que nada porque, cuando no conozco a nadie, me cuesta presentarme, lanzarme, sacar tema de conversación...", cuenta a las cámaras del programa.

Yuan, una estudiante de 28 años proveniente de China, será la cita de Kevin. "Vine a Madrid para mejorar mi español. Al mismo tiempo, me gustaría conocer el país, porque es tan diferente al mío... La cultura, la forma de socializar, etc", explica la soltera a 'First Dates' por qué ha llegado a España.

Nada más conocerse, Kevin se ha quedado prendado de su cita. "Físicamente, me ha parecido una chica bastante mona, muy guapa. Dentro de los pocos estereotipos que tengo, está bien. Me gusta", cuenta el soltero.

En cuanto se sientan en la mesa para empezar a cenar, el poco dominio del idioma que tiene Yuan del español hace que sea una conversación un tanto complicada. "¿El quiromasajismo? No entiendo", explica la soltera entre risas al programa.

Sin embargo, esto no le parece importar en absoluto a Kevin, que se siente como en una nube con su cita. Parece que la llama del amor esta brotando con mucha intensidad en el quiromasajista barcelonés. "El tema de que se haga fotos me gusta, porque, aparte de la interpretación, también me gusta hacer de modelo. Así que, ya que estamos, si es fotógrafa... pues de p.. madre", desvela el soltero.

Kevin cuenta a su cita que, entre las otras muchas pasiones que tiene, es árbitro de lucha libre. Sin embargo, Yuan tampoco parece entender de qué se trata. Por lo tanto, el soltero intenta explicarle el funcionamiento: "Es como un teatro. Pero, en vez de resolver las cosas con palabras, lo hacen pegándose". La estudiante, pese al haber escuchado atentamente al multitarea, no ha conseguido comprenderlo del todo.

Conforme avanza la cena, la barrera del idioma pronto parece disiparse en cuanto Kevin y Yuan comparten algunas coincidencias, como las relaciones que han tenido a lo largo de su vida. "Somos los dos bastante principiantes en este tema. Así que está guay e interesante para poder, poco a poco, avanzar los dos".

En cuanto terminan la cena, Yuan decide sorprender a su cita al ritmo de una canción tradicional de China. "En nuestro país, cantamos mucho. Cantamos con mis amigas en el karaoke porque es una forma divertida para relajarnos", explica la estudiante. Aunque Kevin asegure "no haber entendido nada" de la canción que ha interpretado Yuan, le ha encantado porque se ha fijado en cómo se ha preocupado en cantar bien.

Por parte del soltero, decide cantar 'Despacito' y, aunque "no cante muy bien", parece divertirle a Yuan mucho.

La decisión final de Kevin y Yuan